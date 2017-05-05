Внаслідок обстрілу околиць Красногорівки поранено цивільну особу – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Ворог обстріляв околиці Красногорівки, поранено цивільну особу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Штабу АТО, передає УНН.
"Під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Красногорівка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, яка отримала мінно-вибухову травму та непроникаюче осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.
У Штабі АТО уточнили, що стан здоров'я пораненої особи задовільний, їй надали медичну допомогу у Мар’їнській центральній районній лікарні
"За попередньою інформацією, на даному напрямку противник застосовував міномети калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів", - додали у відомстві.
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