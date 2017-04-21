В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В результате ночного обстрела боевики разбили дома мирных жителей Марьинки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой области.
В настоящее время известно о пяти поврежденных домах по улице Прокофьева. Пострадавших нет. Полиция обезвредила неразорвавшийся снаряд, который остался на месте обстрела. Спецгруппа правоохранителей продолжает работать и документировать последствия.
Боевики обстреливали Марьинка с 1:00 до 03:00 часов ночи. Большинство местных жителей прятались в подвалах, благодаря чему пострадавших нет.
Больше всего была разрушена улица Прокофьева. Сейчас в полицию обратилось пять граждан, которые сообщили о повреждении их домов, однако по предварительным данным, их значительно больше.
Возле одного из домов полиция нашла неразорвавшийся снаряд, который был немедленно обезврежен.
Последствия артударов документируются и до сих пор, силами местной полиции проводится обследование мест обстрелов.
Все факты будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных.