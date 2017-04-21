В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38526 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101767 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155308 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115973 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116231 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112394 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104165 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107034 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103538 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153292 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов

В результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов

Киев  •  УНН

 • 8308 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В результате ночного обстрела боевики разбили дома мирных жителей Марьинки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой области.

В настоящее время известно о пяти поврежденных домах по улице Прокофьева. Пострадавших нет. Полиция обезвредила неразорвавшийся снаряд, который остался на месте обстрела. Спецгруппа правоохранителей продолжает работать и документировать последствия.

Боевики обстреливали Марьинка с 1:00 до 03:00 часов ночи. Большинство местных жителей прятались в подвалах, благодаря чему пострадавших нет.

Больше всего была разрушена улица Прокофьева. Сейчас в полицию обратилось пять граждан, которые сообщили о повреждении их домов, однако по предварительным данным, их значительно больше.

Возле одного из домов полиция нашла неразорвавшийся снаряд, который был немедленно обезврежен.

Последствия артударов документируются и до сих пор, силами местной полиции проводится обследование мест обстрелов.

Все факты будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных.

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