Внаслідок обстрілу бойовиками Мар'їнки пошкоджено п'ять будинків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У результаті нічного обстрілу бойовики розбили будинки мирних жителів Мар’їнки. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.
На цей час відомо про п’ять пошкоджених будинків по вулиці Прокоф'єва. Постраждалих немає. Поліція знешкодила нерозірваний снаряд, який залишився на місці обстрілу. Спецгрупа правоохоронців продовжує працювати та документувати наслідки.
Бойовики обстрілювали Мар’їнку с 01:00 до 03:00 години ночі. Більшість місцевих мешканців ховалися в підвалах, завдяки чому постраждалих немає.
Найбільше зазнала руйнувань вулиця Прокоф'єва. Наразі до поліції звернулось п’ятеро громадян, які повідомили про пошкодження їхніх будинків, однак за попередніми даними, їх значно більше.
Біля одного з будинків поліція знайшла нерозірваний снаряд, який був негайно знешкоджений.
Наслідки артудару документуються і досі, силами місцевої поліції проводиться обслідування місць обстрілів.
Всі факти будуть внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули 2 українських військових.