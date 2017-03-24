В результате обстрела Авдеевки поврежден жилой дом

Под минометным огнем террористов оказалась старая часть города. В дом 60 по ул. Колосова уже в четвертый раз за этот год попали вражеские снаряды. К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Сегодня утром в Авдеевское отделение полиции обратилась местная жительница 1940 года рождения, которая сообщила, что во время вчерашнего обстрела снаряд повредил крышу ее дома, который находится на ул. Колосова. Пенсионерка вместе со своим парализованным мужем живут в квартире в с. Химик, а в поврежденном доме никто не проживает.

"В наш дом снаряды попадают уже четвертый раз. Уже нет окон, повреждены осколками стены, а вот вчера снаряд пробил крышу", - рассказывает 76-летняя женщина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, за сутки в зоне АТО ранены трое украинских военнослужащих.