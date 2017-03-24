Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Авдіївці внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено будинок місцевих пенсіонерів, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції донецької області.
Під мінометним вогнем терористів опинилась стара частина міста. В будинок 60 по вул. Колосова вже вчетверте за цей рік влучили ворожі снаряди. На щастя, жертв та постраждалих серед мирного населення не має.
Сьогодні зранку до Авдіївського відділення поліції звернулась місцева жителька 1940 року народження, яка повідомила, що під час вчорашнього обстрілу снаряд пошкодив дах її будинку, який знаходиться на вул. Колосова. Пенсіонерка разом із своїм паралізованим чоловіком мешкають у квартирі в с. Хімік, а в пошкодженому будинку наразі ніхто не проживає.
“В наш будинок снаряди влучають вже четвертий раз. Вже не має вікон, посічено осколками стіни, а ось вчора снаряд пробив дах”, — розповідає 76-річна жінка.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, за добу в зоні АТО поранено трьох українських військовослужбовців.