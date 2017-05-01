После обстрелов боевиков двое жителей Марьинки получили ранения - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Вследствие обстрелов боевиков частного сектора Марьинки получили ранения двое местных жителей. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня вечером боевики массированно обстреливают частный сектор Марьинки, где продолжают жить мирные жители. В результате обстрела в районе ул.Полиграфичной получили ранения двое местных жителей, 1952 г.р. и 1973 г.р.”, — сообщил В.Аброськин.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в собственном дворе по улице Полиграфической в Марьинке местный житель получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга.