Внаслідок обстрілів бойовиків двоє жителів Мар'їнки отримали поранення - В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Внаслідок обстрілів бойовиків приватного сектора Мар'їнки отримали поранення двоє місцевих жителів. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні ввечері бойовики масовано обстрілюють приватний сектор Мар’їнки, де продовжують жити мирні мешканці. В результаті обстрілу, в районі вул.Поліграфічної, отримали поранення двоє місцевих жителів, 1952 р.н. і 1973 р.н.”, — повідомив В.Аброськін.
Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у власному подвір’ї по вулиці Поліграфічній в Мар’їнці місцевий житель отримав осколкове поранення обличчя та струс мозку.