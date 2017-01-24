В результате ДТП в Харькове погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове погиб 8-летний ребенок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 24 января, около 7:45, в Индустриальном районе Харькова.
Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Мицубиси Паджеро" совершил наезд на 8-летнюю девочку-пешехода, которая вышла из маршрутного автобуса и пыталась обойти транспортное средство позади.
В результате происшествия от полученных телесных повреждений ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.