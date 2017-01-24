Внаслідок ДТП в Харкові загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Харкові загинула 8-річна дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 січня, близько 7:45, в Індустріальному районі Харкова.
Попередньо з’ясовано, що 40-річний водій автомобіля “Міцубісі Паджеро” скоїв наїзд на 8-річну дівчинку-пішохода, яка вийшла з маршрутного автобуса та намагалась обійти транспортний засіб позаду.
Внаслідок пригоди, від отриманих тілесних ушкоджень, дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
Наразі, правоохоронні органи встановлюють всі обставини пригоди.