В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. На автодороге “Киев-Чоп” вблизи села Колоденка сегодня, 18 июня, около семи часов утра произошла смертельная ДТП, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Ровенской области.
Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей “Ford” и “Volkswagen Passat” погибли оба водителя и получили травмы двое пассажиров.
Следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Движение транспортных средств, который был временно затруднен, восстановлено.
Напоминаем, в Хмельницкой области в ДТП с участием автобуса международного сообщения “Неаполь — Херсон” один человек погиб и трое травмировались.