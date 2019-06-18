В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей “Ford” и “Volkswagen Passat” погибли оба водителя и получили травмы двое пассажиров.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Движение транспортных средств, который был временно затруднен, восстановлено.

Напоминаем, в Хмельницкой области в ДТП с участием автобуса международного сообщения “Неаполь — Херсон” один человек погиб и трое травмировались.