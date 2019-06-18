Внаслідок ДТП у Рівненьскій області загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Колоденка сьогодні, 18 червня, близько сьомої години ранку сталася смертельна ДТП, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України у Рівненській області.
Поліцейські на місці події попередньо встановили, що внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів “Ford” та “Volkswagen Passat” загинули обоє водіїв і травмувалися двоє пасажирів.
Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. Рух транспортних засобів, який був тимчасово ускладнений, відновлено.
Нагадуємо, на Хмельниччині в ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення “Неаполь — Херсон” одна людина загинула і троє травмувалося.