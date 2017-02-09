В результате ДТП в Николаеве пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В результате ДТП в Николаеве на улице Васелиновская погиб человек и еще трое пострадали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Около 2:50 8 февраля в Николаеве по ул. Веселиновская, при въезде на мост, 21-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2108" столкнулся с опорой линии электропередачи.
В результате автоаварии водитель погиб, а трое его пассажиров в возрасте от 19 до 25 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.
Как сообщал УНН, иностранца, из-за которого в ДТП погибли четыре человека, будут судить в Хмельницкой области.