В результате ДТП в Николаеве пострадали три человека

Около 2:50 8 февраля в Николаеве по ул. Веселиновская, при въезде на мост, 21-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2108" столкнулся с опорой линии электропередачи.

В результате автоаварии водитель погиб, а трое его пассажиров в возрасте от 19 до 25 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Как сообщал УНН, иностранца, из-за которого в ДТП погибли четыре человека, будут судить в Хмельницкой области.