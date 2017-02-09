Внаслідок ДТП у Миколаєві постраждало троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Через ДТП у Миколаєві н вулиці Васелинівська загинула людина та ще троє постраждало. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.
Близько 02:50 год 8 лютого в Миколаєві по вул. Веселинівська, при в’їзді на міст, 21-річний водій, керуючи автомобілем “ВАЗ-2108”, зіткнувся з опорою лінії електропередачі.
Внаслідок автоаварії шофер загинув, а троє його пасажирів, віком від 19 до 25 років, з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.
Як повідомляв УНН, іноземця, через якого у ДТП загинуло четверо осіб, судитимуть на Хмельниччині.