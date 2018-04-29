ВМС Украины презентовали кубки Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня Украина празднует 100-летие основания военно-морского флота.



Военнослужащие пофотографировались с футбольными трофеями.



Отметим, страна сегодня также празднует Всеукраинский день футбола.

Как сообщал УНН, в Одессе по случаю 100-летия украинского военного флота были торжественно подняты флаги на кораблях ВМС Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.