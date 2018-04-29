ВМС України презентували кубки Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Представникам Військово-морських сил України презентували Кубки Ліги чемпіонів УЄФА. Церемонія відбулася на фрегаті "Гетьман Сагайдачний". Про це УНН повідомили у прес-службі Одеської ОДА.
Сьогодні Україна святкує 100-річчя заснування Військово-морського флоту.
Військовослужбовці пофотографувалися із футбольними трофеями.
Зазначимо, країна сьогодні також святкує Всеукраїнський день футболу.
Як повідомляв УНН, в Одесі з нагоди 100-річчя заснування українського військового флоту урочисто піднято прапори на кораблях ВМС України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області.