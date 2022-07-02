ВМС Болгарии уничтожили мину, плававшую в акватории Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Военно-морские силы Болгарии уничтожили мину, плававшую в акватории Черного моря. Ее классифицируют как якорную, типа "Ям". Об этом говорится на сайте ВМС Болгарии, передает УНН.
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"Информация о плавучей морской мине поступила в штаб ВМС 30 июня 2022 года в 15:10 в Морской спасательно-координационный центр. Мина была замечена теплоходом Monterey под флагом Либерии в 27 морских милях к востоку от устья реки Камчи 17:35 экипаж вертолета обнаружил мину и передал координаты на корабль пограничной полиции "Каварна", - говорится в сообщении.
Детали
Эксперты классифицируют мину как якорную типа "Ям", размещенную в боевом положении. В 20:50 группой водолазов-подрывников мина уничтожена контролируемым подрывом.
"Военно-морские силы продолжают поддерживать готовность к обследованию районов и противоминным действиям для обеспечения свободного судоходства в морских просторах Болгарии", - говорится в сообщении ВМС.
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