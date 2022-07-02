ВМС Болгарії знищили міну, яка плавала в акваторії Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Військово-морські сили Болгарії знищили міну, яка плавала в акваторії Чорного моря. Її класифікують як якірну, типу "Ям". Про це йдеться на сайті ВМС Болгарії, передає УНН.
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"Інформація про плавучу морську міну надійшло до штабу ВМС 30 червня 2022 року о 15:10 до Морського рятувально-координаційного центру. Міна була помічена теплоходом Monterey під прапором Ліберії в 27 морських милях на схід від гирла річки Камчия… О 17:35 екіпаж гелікоптера виявив міну та передав координати на корабель прикордонної поліції "Каварна", - йдеться в повідомленні.
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Експерти класифікують міну як якірну, типу "Ям", розміщену в бойовому положенні. О 20:50 групою водолазів-підривників міну знищено контрольованим підривом.
"Військово-морські сили продовжують підтримувати готовність до обстеження районів і протимінних дій для забезпечення вільного судноплавства в морських просторах Болгарії", - йдеться в повідомленні ВМС.
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