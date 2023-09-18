Меткая работа ПВО по российским целям: Олещук показал видео боевой работы украинских защитников неба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видео, на котором видно, как украинская ПВО прицельно поражает российскую цель во время сегодняшней воздушной атаки оккупантов на Украину, передает УНН.
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“Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу 18 сентября! Третья тоже была! Вместе – к победе!”, - подписал видео Николай Олещук.
Напомним
Силы обороны в ночь на 18 сентября уничтожили 18 из 24 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” и все 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 запущенных российскими войсками.