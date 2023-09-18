Влучна робота ППО по російським цілям: Олещук показав відео бойової роботи українських захисників неба

Цитата

“Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня! Третя теж була! Разом – до перемоги!”, - підписав відео Микола Олещук.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 18 вересня знищили 18 з 24 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” та усі 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 запущених російськими військами.