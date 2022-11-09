Собственность запрещенной КПУ передают государству: Минюст обнародовал список

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство юстиции утвердило и обнародовало перечень имущества "Коммунистической партии Украины", которое переходит в собственность государства, пишет УНН.

Детали

Так, после запрета Компартии разыскали и передают государству:

  • 8 корпоративных прав;
  • 2 торговые марки;
  • 18 транспортных средств;
  • 2 земельных участка;
  • 54 единицы недвижимого имущества. А это здания, сооружения, дома, квартиры, жилые и нежилые помещения и т.д.

Цитата

"После вступления в законную силу решения суда о запрете деятельности "Коммунистической партии Украины" и передаче ее имущества в собственность государства, Минюст принял все необходимые меры по розыску имущества этой политической партии. По их результатам был составлен и утвержден перечень имущества политической партии, переданного в собственность государства", - отметил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

Дополнение

В мае, спустя более 6 лет после принятия закона о декоммунизации, в Украине была окончательно запрещена Коммунистическая партия.

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