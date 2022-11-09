Власність забороненої КПУ передають державі: Мін'юст оприлюднив перелік

Деталі

Так, після заборони Компартії розшукали і передають державі:



8 корпоративних прав;



2 торговельні марки;



18 транспортних засобів;



2 земельні ділянки;



54 одиниці нерухомого майна. А це будівлі, споруди, будинки, квартири, житлові та нежитлові приміщення тощо.



Цитата

"Після того, як набрало законної сили рішенням суду про заборону діяльності "Комуністичної партії України" та передачу її майна у власність держави, Мін’юст вжив усіх необхідних заходів щодо розшуку майна цієї політичної партії. За їх результатами було складено та затверджено перелік майна політичної партії, переданого у власність держави", - зазначив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.

Доповнення

У травні, через більш ніж шість років після ухвалення закону про декомунізацію, в Україні остаточно заборонено Комуністичну партію.