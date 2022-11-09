Власність забороненої КПУ передають державі: Мін'юст оприлюднив перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство юстиції затвердило і оприлюднило перелік майна "Комуністичної партії України", яке переходить у власність держави, пише УНН.
Деталі
Так, після заборони Компартії розшукали і передають державі:
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- 8 корпоративних прав;
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- 2 торговельні марки;
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- 18 транспортних засобів;
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- 2 земельні ділянки;
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- 54 одиниці нерухомого майна. А це будівлі, споруди, будинки, квартири, житлові та нежитлові приміщення тощо.
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"Після того, як набрало законної сили рішенням суду про заборону діяльності "Комуністичної партії України" та передачу її майна у власність держави, Мін’юст вжив усіх необхідних заходів щодо розшуку майна цієї політичної партії. За їх результатами було складено та затверджено перелік майна політичної партії, переданого у власність держави", - зазначив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.
Доповнення
У травні, через більш ніж шість років після ухвалення закону про декомунізацію, в Україні остаточно заборонено Комуністичну партію.