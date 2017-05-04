Владельцев билетов на Евровидение призвали приходить за 2-3 часа до начала шоу

“Как и указано на билетах, шоу стартуют в 22:00. Именно в это время начнется телевизионная запись или прямая трансляция. К этому моменту все зрители должны сидеть на своих местах — чтобы не пропустить яркое начало, и старт конкурса прошел без каких-либо препятствий”, - сообщает пресс-центр.

Также организаторы обращают внимание на то, что в МВЦ на все время Евровидения действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие прохождение через металлоискатели и рамки. Сама проверка билетов тоже отнимает время. И заблаговременный приход позволит предотвратить очереди.

К тому же посетители, которые придут раньше, смогут увидеть пре-шоу, которые пройдут на сцене до начала самого конкурса.

Как сообщал УНН, сегодня начнет работу Еврогородок на Крещатике.

Также напомним, что в продаже появились комплексные билеты на все шоу Евровидения-2017.