Власників квитків на Євробачення закликали приходити за 2-3 години до початку шоу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Усіх, хто придбав квитки на шоу Євробачення-2017, організатори пісенного конкурсу просять приходити у Міжнародний виставковий центр (МВЦ) раніше — приблизно за 2-3 години до початку, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
“Як і зазначено на квитках, шоу стартують о 22:00. Саме о цій порі почнеться телевізійний запис або пряма трансляція. До цієї миті усі глядачі мають сидіти на своїх місцях — щоб не пропустити яскравий початок, і старт конкурсу пройшов без будь-яких перешкод” — повідомляє прес-центр.
Також організатори звертають увагу на те, що в МВЦ на весь час Євробачення діють посилені заходи безпеки, які передбачають проходження через металошукачі й рамки. Сама перевірка квитків теж забирає час. І завчасний прихід дасть змогу запобігти чергам.
До того ж відвідувачі, які прийдуть раніше, зможуть побачити пре-шоу, що відбуватимуться на сцені до початку самого конкурсу.
Як повідомляв УНН, сьогодні розпочне роботу Євромістечко на Хрещатику.
Також нагадаємо, що у продажу з’явилися комплексні квитки на всі шоу Євробачення-2017.