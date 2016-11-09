Владельцев лошадей в Ровенской области обязали убирать за животными экскременты

Владельцы подвод, которые будут заезжать в райцентр Гоща, должны возить с собой совок, ведро и веник. Эти инструменты необходимы для уборки на улицах экскрементов лошадей.

Соответствующее распоряжение уже подписал поселковый голова пгт Гоща Николай Панчук. Также введены штрафы в случае отсутствия инструментов уборки за животными. Они составляют от 340 грн до 1360 грн.

Напомним, в Ровно в конце сентября коммунальщики закупили новую технику для вывоза мусора.