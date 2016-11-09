Владельцев лошадей в Ровенской области обязали убирать за животными экскременты
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В райцентре Гоща Ровенской области владельцев лошадей обязали убирать за животными экскременты. Об этом отметили корреспонденту УНН в Гощанском поселковом совете.
Владельцы подвод, которые будут заезжать в райцентр Гоща, должны возить с собой совок, ведро и веник. Эти инструменты необходимы для уборки на улицах экскрементов лошадей.
Соответствующее распоряжение уже подписал поселковый голова пгт Гоща Николай Панчук. Также введены штрафы в случае отсутствия инструментов уборки за животными. Они составляют от 340 грн до 1360 грн.
Напомним, в Ровно в конце сентября коммунальщики закупили новую технику для вывоза мусора.