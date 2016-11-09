Власників коней на Рівненщині зобов’язали прибирати за тваринами екскременти
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У райцентрі на Рівненщині власників коней зобов’язали прибирати за тваринами екскременти. Про це зазначили кореспонденту УНН у Гощанській селищній раді.
Власники підвод, які заїжджатимуть в райцентр Гоща, мають возити з собою совок, відро та віник. Це знаряддя необхідне для прибирання на вулицях екскрементів коней.
Відповідне розпорядження вже підписав селищний голова Гощі Микола Панчук. І навіть передбачили штрафи у разі відсутності знарядь прибирання за тваринами. Вони становлять від 340 грн до 1360 грн.
Нагадаємо, у Рівному наприкінці вересня комунальники закупили нову техніку для вивезення сміття.