Владельцы ГБО-авто объединились для защиты своих прав

"Завершена процедура регистрации нашей общественной организации. Рассчитываем на поддержку всех автовладельцев в общей борьбе за честное ценообразование ...", - говорится в сообщении организации.

По состоянию на 27 октября этого года организация насчитывает 11 тыс. членов.

Напомним, эксперты ИПЭ проверили качество автогаза на отечественных АЗС. По итогам тестирования оказалось, что качественный ресурс предлагают АЗС WOG, КЛО, Luxwen, ОККО, аутсайдером экспертизы стал автогаз из придорожных "бочек".

Также напомним, в августе в Украине было зафиксировано значительное подорожание автогаза. По данному факту в АМКУ начали расследование так называемого "газового заговора". Хотя, эксперты рынка убеждены, что никакого заговора между игроками не было, а причины подорожания - были исключительно объективными.