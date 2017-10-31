Владельцы ГБО-авто объединились для защиты своих прав

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38511 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101755 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155280 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115962 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112391 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104163 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107033 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103537 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153287 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Владельцы ГБО-авто объединились для защиты своих прав

Владельцы ГБО-авто объединились для защиты своих прав

Киев  •  УНН

 • 5738 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство юстиции Украины зарегистрировало общественную организацию "Общественное движение владельцев авто с ГБО", передает УНН со ссылкой на Facebook страницу объединения.

"Завершена процедура регистрации нашей общественной организации. Рассчитываем на поддержку всех автовладельцев в общей борьбе за честное ценообразование ...", - говорится в сообщении организации.

По состоянию на 27 октября этого года организация насчитывает 11 тыс. членов.

Напомним, эксперты ИПЭ проверили качество автогаза на отечественных АЗС. По итогам тестирования оказалось, что качественный ресурс предлагают АЗС WOG, КЛО, Luxwen, ОККО, аутсайдером экспертизы стал автогаз из придорожных "бочек".

Также напомним, в августе в Украине было зафиксировано значительное подорожание автогаза. По данному факту в АМКУ начали расследование так называемого "газового заговора". Хотя, эксперты рынка убеждены, что никакого заговора между игроками не было, а причины подорожания - были исключительно объективными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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