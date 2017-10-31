Власники ГБО-авто об’єдналися для захисту своїх прав
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України зареєструвало громадську організацію "Громадський рух власників авто з ГБО", передає УНН з посиланням на Facebook сторінку об'єднання.
"Завершена процедура реєстрації нашої громадської організації. Розраховуємо на підтримку всіх автовласників в спільній боротьбі за чесне ціноутворення... ", - йдеться у повідомленні організації.
Станом на 27 жовтня цього року організація нараховує 11 тис. членів.
Нагадаємо, експерти ІСЕ перевірили якість автогазу на вітчизняних АЗС. За підсумками тестування виявилося, що якісний ресурс пропонують АЗС WOG, КЛО, Luxwen, ОККО, аутсайдером експертизи став автогаз з придорожніх "діжок".
Також нагадаємо, в серпні в Україні було зафіксовано значне подорожчання автогазу. За даним фактом в АМКУ почали розслідування так званої "газової змови". Хоча, експерти ринку переконані, що жодної змови між гравцями не було, а причини подорожчання - були виключно об’єктивними.