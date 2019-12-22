Власти Венесуэлы заявили об атаке оппозиции на воинскую часть

Нападение произошло рано утром 22 декабря. По данным Лопес, из-за атаки погиб один военнослужащий.

Министр обороны отметил, что военные и полицейские смогли задержать "нескольких нападавших и вернуть все оружие". Сейчас их допрашивают.

Напомним, власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиции.