Влада Венесуели заявила про атаку опозиції на військову частину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Венесуелі представники опозиції напали на військову частину на півдні країни і викрали зберігалося там зброю. Про це заявив міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.
Напад стався рано вранці 22 грудня. За даними Лопес, через атаку загинув один військовослужбовець.
Міністр оборони зазначив, що військові і поліцейські змогли затримати "кількох нападників і повернути всю зброю". Зараз їх допитують.
Нагадаємо, влада Венесуели видала ордер на арешт опозиції.