Власти Венесуэлы желает расширить сотрудничество с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Правительство Венесуэлы не планирует сокращать взаимодействие с российским бизнесом. Об этом заявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес во время брифинга для СМИ РФ, передает российское агентство ТАСС, информирует УНН.
Этим она отвергла заявления представителей оппозиции о планах Каракаса понизить уровень отношений с Россией. “Мы не только не собираемся каким-либо образом сокращать отношения с российскими компаниями, но и будем их расширять”, — заверила политик.
1 февраля лидер оппозиции Венесуэлы Хаун Гуайдо заявил, что смена власти в Венесуэле окажется выгодной для крупнейших кредиторов латиноамериканской страны — Китая и России. По его словам, Николас Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы, а в случае ухода законного президента установится желанная стабильность и Венесуэла будет ответственно относиться к своим внешним долгам.
Как передал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассчитывает, что вооруженные силы страны поддержат его в массовом порядке.