Влада Венесуели бажає розширити співпрацю з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Уряд Венесуели не планує скорочувати взаємодію з російським бізнесом. Про це заявила віце-президент Боліваріанської республіки Делсі Родрігес під час брифінгу для ЗМІ РФ, передає російське агентство ТАРС, інформує УНН.
Цим вона відкинула заяви представників опозиції про плани Каракаса знизити рівень відносин з Росією. “Ми не тільки не збираємося якимось чином скорочувати відносини з російськими компаніями, але і будемо їх розширювати”, — запевнила політик.
1 лютого лідер опозиції Венесуели Хауна Гуайдо заявив, що зміна влади в Венесуелі виявиться вигідною для найбільших кредиторів латиноамериканської країни — Китаю і Росії. За його словами, Ніколас Мадуро не здатний захистити чиїсь інтереси, а в разі відходу президента встановиться бажана стабільність і Венесуела відповідально ставитиметься до своїх зовнішніх боргів.
Як передава УНН, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо розраховує, що збройні сили країни підтримають його в масовому порядку.