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Власти Сингапура введут ограничения в интернете

Власти Сингапура введут ограничения в интернете

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу слова и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный вред обществу. Об этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник в местной прессе и показанном по телевидению, премьер-министр республики Ли Сянь Лун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Straits Times.

Интервью вышло накануне начала рассмотрения в этот же день в парламенте страны законопроекта “О защите от распространения в интернете фейковых информации и манипуляций”.

“Мы должны установить соответствующие ограничения, которые защитят свободу слова, позволят людям обмениваться информацией, собственным мнением в правовом поле”, — приводит высказывания премьера газета The Straits Times.

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При этом он подчеркнул, что “не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова”. “И США, и страны Европы, в частности, Германия, также борются с проблемой распространения фальшивой информации”, — сказал Ли Сянь Лун.

Глава правительства не исключил также вмешательства других государств во внутриполитические процессы Сингапура.

“Я не знаю, кто именно может это сделать, но мы являемся очень открытой страной. Поэтому необходимо заранее готовиться (к возможному вмешательству)”, — указал премьер.

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Он также рассказал, что, согласно проведенным недавно опросам общественного мнения, около 80% жителей выразили уверенность в способности распознать фейковый информацию. Однако эксперимент показал, что только 10% из них смогли это сделать.

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Справка УНН: Правительство Сингапура 1 апреля внесло на рассмотрение парламента законопроект, в котором установлено уголовное наказание, а также большой штраф за распространение ложной информации. Установленный законопроектом размер штрафа составляет 1 млн сингапурских долларов (738 тыс. Долларов США), а срок тюремного заключения — 10 лет. Власти также намерены обязать все интернет-платформы удалять информацию, которую государственные органы Сингапура считать фальшивой.

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