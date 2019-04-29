Власти Сингапура введут ограничения в интернете

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу слова и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный вред обществу. Об этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник в местной прессе и показанном по телевидению, премьер-министр республики Ли Сянь Лун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Straits Times.