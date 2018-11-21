Франція ухвалила закони проти фейкових новин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національні збори Франції ухвалили два законопроекти проти поширення фейковий новин. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Депутати значною більшістю голосів напередодні ввечері затвердили закони, за допомогою яких президент Франції Еммануель Макрон сподівається запобігти поширенню чуток і фальшивих повідомлень під час передвиборних кампаній.
Згідно з цим законодавством, партії або кандидати тепер можуть діяти проти публічно поширюваних помилкових відомостей протягом трьох місяців перед загальнонаціональними виборами за прискореною юридичною процедурою.
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Окрім того, соціальна мережа Facebook і сервіс мікроблогів Twitter повинні стати більш відкритими щодо контенту, який поширюється за плату.
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За словами Макрона, він хоче захистити "демократичне життя" у Франції від фейковий новин.
Раніше французький президент, як відзначає видання, звинувачував такі російські медіа, як телеканал Russia Today (RT) і агентство Sputnik, у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про нього у період передвиборної кампанії. Серед іншого повідомлялось, що Макрон має таємні рахунки в офшорних країнах. Це було зроблено з метою вплинути на французькі вибори, схоже на те, як це робилося в США, вважає президент Франції.
Водночас законопроекти викликали велику дискусію. На думку критиків, за допомогою нових законів Макрон прагне взяти під контроль неугодну йому інформацію, ввести цензуру і обмежити свободу слова для громадян і ЗМІ, пише видання.