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Е.Макрона звернувся з позовом про наклеп в прокуратуру Парижа

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Прокуратура Парижа розпочала попереднє розслідування з метою перевірки даних про поширення неправдивої інформації щоб “вплинути на результати голосування”. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Е.Макрона звернувся з позовом про наклеп в прокуратуру Парижа

Раніше з відповідною заявою в правоохоронні органи звернувся кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон.

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“Слідство доручено вести відділу по боротьбі зі злочинами проти особистості. Раніше прокуратура Парижа підтвердила, що засновник руху „Вперед!“ Подав скаргу щодо невстановленої особи за поширення неправдивої інформації. Оточення Макрона підтвердило, що має намір переслідувати всіх, хто буде поширювати завідомо неправдиву інформацію про кандидата,” — йдеться в повідомленні ЗМІ.

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Обурення Е.Макрона викликали натяки Марін Ле Пен про наявність у екс-міністра таємного рахунку на Багамських островах, про що М.Ле Пен згадала напередодні в теледебатах двох кандидатів в президенти Франції.

“В цей же час різні користувачі Twitter стали публікувати повідомлення з натяком на наявність у Е.Макрона таємних офшорних рахунків. У поширенні фейковий новин в штабі Макрона підозрюють російські державні ЗМІ RT і Sputnik,” — також пише видання.

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У виданні нагадують, що 17 квітня, Емманюель Макрон попередив, що його “політичні противники” можуть поширити брехливу інформацію про наявність у нього офшорного рахунку. “На цьому тижні ви почуєте, що” у пана Макрона є прихований рахунок в одному з офшорів. Це абсолютна брехня. Я завжди платив всі мої податки у Франції і тримав тут всі мої банківські рахунки," — заявив колишній міністр, опублікувавши дані про свої доходи.

Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.

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