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Е.Макрона обратился с иском о клевете в прокуратуру Парижа

Киев • УНН

 • 8724 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование с целью проверки данных о распространении ложной информации чтобы "повлиять на результаты голосования". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Е.Макрона обратился с иском о клевете в прокуратуру Парижа

Ранее с соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрона.

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"Следствие поручено вести отдела по борьбе с преступлениями против личности. Ранее прокуратура Парижа подтвердила, что основатель движения "Вперед!" Подал жалобу по неустановленного лица за распространение неправдивой информации. Окружение Макрона подтвердило, что намерен преследовать всех, кто будет распространять заведомо ложную информацию о кандидате ", - говорится в сообщении СМИ.

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Возмущение Е.Макрона вызвали намеки Марин Ле Пен о наличии у экс-министра тайного счета на Багамских островах, о чем М.Ле Пен вспомнила накануне в теледебатах двух кандидатов в президенты Франции.

"В это же время разные пользователи Twitter стали публиковать сообщения с намеком на наличие в Е.Макрона тайных офшорных счетов. В распространении фейковый новостей в штабе Макрона подозревают российские государственные СМИ RT и Sputnik ", - также пишет издание.

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В издании напоминают, что 17 апреля, Эмманюэль Макрона предупредил, что его "политические противники" могут распространить ложную информацию о наличии у него оффшорного счета. "На этой неделе вы услышите, что" у господина Макрона есть скрытый счет в одном из офшоров. Это абсолютная ложь. Я всегда платил все мои налоги во Франции и держал Все мои банковские счета ", - заявил бывший министр, опубликовав данные о своих доходах.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.

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