Україні не завадив би власний закон проти "фейкових новин" - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло клімкін вважає доцільним запровадити в Україні закон для захисту від дезінформації та пропаганди, подібний до закону, анонсованого президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це голова МЗС написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“RT місяць у французському інфопросторі, а Президент Еммануель Макрон анонсував закон анти-fake news (фейкові новини — ред.), для захисту від дезінформації та пропаганди. Відсіч тим, хто використовує інформацію як зброю проти демократії! Може, і нам варто боротися з фейковими новинами в електоральний період? Та й взагалі не завадило б”, — зазначив П.Клімкін.
Нагадаємо, Е.Макрон заявив, що введе новий закон проти поширення “фейкових новин” напередодні проведення виборів у країні.
RT місяць у франц інфопросторі,а @EmmanuelMacron анонсував закон анти-fake news д/захисту від дезінформації та пропаганди.Відсіч тим,хто використовує інф-ію як зброю проти демократії!Може,і нам варто боротися з фейковими новинами в електоральний період?Та й взагалі не завадило б)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 січня 2018 р.