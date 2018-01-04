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Украине не помешал бы свой закон против "фейковых новостей" - Климкин

Киев • УНН

 • 9646 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает целесообразным ввести в Украине закон для защиты от дезинформации и пропаганды, подобный закону, который анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Украине не помешал бы свой закон против "фейковых новостей" - Климкин

"RT месяц в французском инфопространстве, а Президент Эммануэль Макрон анонсировал закон анти-fake news (фейковые новости - ред.), для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? И вообще не помешало бы", - отметил П.Климкин.

Напомним, Э.Макрон заявил, что введет новый закон против распространения "фейковых новостей" накануне проведения выборов в стране.

RT месяц в франц инфопростори, а @EmmanuelMacron анонсировал закон анти-fake news д / защиты от дезинформации и пропаганди.Видсич тем, кто использует инф-ию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковых новостями в электоральный период? Да и вообще не мешало бы)

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018

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