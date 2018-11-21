Франция приняла законы против фейковых новостей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное собрание Франции приняло два законопроекта против распространения фейковых новостей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Депутаты значительным большинством голосов накануне вечером утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эммануэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и ложных сообщений во время предвыборных кампаний.
Согласно этому законодательству, партии или кандидаты теперь могут действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами по ускоренной юридической процедуре.
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Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми относительно контента, который распространяется за плату.
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По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей.
Ранее французский президент, как отмечает издание, обвинял такие российские медиа, как телеканал Russia Today (RT) и агентство Sputnik, в целенаправленном распространении ложной информации о нем в период предвыборной кампании. Среди прочего сообщалось, что Макрон имеет тайные счета в оффшорных странах. Это было сделано с целью повлиять на французские выборы, похоже на то, как это делалось в США, считает президент Франции.
В то же время законопроекты вызвали большую дискуссию. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ, пишет издание.