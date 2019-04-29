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Влада Сінгапуру введе обмеження в інтернеті

Влада Сінгапуру введе обмеження в інтернеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд Сінгапуру введе обмеження для користувачів інтернету, щоб захистити свободу висловлювань і попередити поширення фальшивої інформації ще до того, як вона зможе завдати серйозної шкоди суспільству. Про це заявив в інтерв'ю, опублікованому в понеділок в місцевій пресі і показаному по телебаченню, прем'єр-міністр республіки Лі Сянь Лун. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Straits Times.

Інтерв'ю вийшло напередодні початку розгляду в цей же день в парламенті країни законопроекту "Про захист від поширення в інтернеті фейкової інформації та маніпуляцій".

"Ми повинні встановити відповідні обмеження, які захистять свободу слова, дозволять людям обмінюватися інформацією, власною думкою в правовому полі", - наводить висловлювання прем'єра газета The Straits Times.

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При цьому він підкреслив, що "не існує суспільства, де була б абсолютна, неконтрольована свобода слова". "І США, і країни Європи, зокрема, Німеччина, також борються з проблемою поширення фальшивої інформації", - сказав Лі Сянь Лун.

Глава уряду не виключив також втручання інших держав у внутрішньополітичні процеси Сінгапуру.

"Я не знаю, хто саме може це зробити, але ми є дуже відкритою країною. Тому необхідно заздалегідь готуватися (до можливого втручання)", - вказав прем'єр.

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Він також розповів, що, згідно з проведеним недавно опитуванням громадської думки, приблизно 80% жителів висловили впевненість в здатності розпізнати фейковий інформацію. Однак проведений експеримент показав, що лише 10% з них змогли це зробити.

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Довідково: Уряд Сінгапуру 1 квітня вніс на розгляд парламенту законопроект, в якому встановлено кримінальне покарання, а також великий штраф за поширення фальшивої інформації. Встановлений законопроектом розмір штрафу сягає 1 млн сінгапурських доларів (738 тис. доларів США), а термін тюремного ув'язнення - 10 років. Влада також має намір зобов'язати всі інтернет-платформи видаляти інформацію, яку державні органи Сінгапуру вважатимуть фальшивою.

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