Власти Одесской области работают над восстановлением переправы на границе с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Власти Одесской области работают над восстановлением переправы на границе с Румынией, пострадавшей в результате ночной атаки рф. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Сейчас функционирование пункта пропуска приостановлено. Работаем над восстановлением переправы.
Планируя путешествие, учтите временные обстоятельства, выбирайте другие направления для въезда/выезда из Румынии», - написал Кипер.