На тлі атаки рф на Одещину не працює пункт пропуску з Румунією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Після нічної атаки російських військ на Одеську область не працює поромний пункт пропуску «Орлівка», що сполучає Україну із Румунією, повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка». Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті нападу люди не постраждали", - ідеться у повідомленні.
Про відновлення пропускних операцій повідомлять, а поки просять обирати інші шляхи до Румунії.
Довідково
Поромна переправа Орлівка - Ісакча - поромна переправа з міжнародним пунктом пропуску, що сполучає Україну із Румунією.