На тлі атаки рф на Одещину не працює пункт пропуску з Румунією

Деталі

"Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка». Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті нападу люди не постраждали", - ідеться у повідомленні.

Про відновлення пропускних операцій повідомлять, а поки просять обирати інші шляхи до Румунії.

Довідково

Поромна переправа Орлівка - Ісакча - поромна переправа з міжнародним пунктом пропуску, що сполучає Україну із Румунією.