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На фоне атаки рф на Одесскую область не работает пункт пропуска с Румынией

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. После ночной атаки российских войск на Одесскую область не работает паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска «Орловка». Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате нападения люди не пострадали", - говорится в сообщении.

О возобновлении пропускных операций сообщат, а пока просят выбирать другие пути в Румынию.

Справочно

Паромная переправа Орловка - Исакча - паромная переправа с международным пунктом пропуска, соединяющим Украину с Румынией.

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