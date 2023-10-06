На фоне атаки рф на Одесскую область не работает пункт пропуска с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. После ночной атаки российских войск на Одесскую область не работает паромный пункт пропуска «Орловка», соединяющий Украину с Румынией, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
"Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска «Орловка». Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате нападения люди не пострадали", - говорится в сообщении.
О возобновлении пропускных операций сообщат, а пока просят выбирать другие пути в Румынию.
Справочно
Паромная переправа Орловка - Исакча - паромная переправа с международным пунктом пропуска, соединяющим Украину с Румынией.