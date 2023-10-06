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Влада Одещини працює над відновленням переправи на кордоні з Румунією

Київ • УНН

 • 636073 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Влада Одещини працює над відновленням переправи на кордоні з Румунією, що постраждала внаслідок нічної атаки рф. Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

«Наразі функціонування пункту пропуску призупинено. Працюємо над відновленням переправи.

Плануючи подорож, врахуйте тимчасові обставини, обирайте інші напрямки для в’їзду/виїзду з Румунії», - написав Кіпер.

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