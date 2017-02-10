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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Власти Франции заявили о предотвращении теракта в Париже

Киев • УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка, один из задержанных, вероятно, собирался стать смертником, организовав нападение в Париже. Об этом заявили французские власти, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Власти Франции заявили о предотвращении теракта в Париже

Указано, что у задержанных обнаружили взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно трипероксид триацетону, который обладает большой разрушительной силой.

Такая же взрывчатка использовалась во время парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников.

Жертвами терактов в ноября 2015 года стали 130 человек, более 350 были ранены.

В декабря 2016 года года парламент проголосовал за продолжение режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.

В начале февраля мужчина с мачете попытался напасть на солдат, которые охраняют вход в Лувр.

Нападавший, 29-летний Абдулла Хамами, получил тяжелое огнестрельное ранение.

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