Власти Франции заявили о предотвращении теракта в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка, один из задержанных, вероятно, собирался стать смертником, организовав нападение в Париже. Об этом заявили французские власти, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Указано, что у задержанных обнаружили взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно трипероксид триацетону, который обладает большой разрушительной силой.
Такая же взрывчатка использовалась во время парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников.
Жертвами терактов в ноября 2015 года стали 130 человек, более 350 были ранены.
В декабря 2016 года года парламент проголосовал за продолжение режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.
В начале февраля мужчина с мачете попытался напасть на солдат, которые охраняют вход в Лувр.
Нападавший, 29-летний Абдулла Хамами, получил тяжелое огнестрельное ранение.