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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Влада Франції заявила про запобігання теракту в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У результаті антитерористичних рейдів французької поліції в місті Монпельє на півдні країни були затримані троє чоловіків і 16-річна дівчина, один із затриманих, імовірно, збирався стати смертником, організувавши напад в Парижі. Про це заявила французька влада, передає УНН з посиланням на ВВС.

Влада Франції заявила про запобігання теракту в Парижі

Вказано, що у затриманих виявили вибухові речовини домашнього виготовлення, а саме трипероксід триацетону, який має велику руйнівну силу.

Така ж вибухівка використовувалася під час паризьких атак 2015 року, вона пішла на виготовлення поясів смертників.

Жертвами терактів в листопаді 2015 року стали 130 людей, більше 350 були поранені.

У грудні 2016 року року парламент проголосував за впродовження режиму надзвичайного положення в країні до 15 липня 2017 року.

На початку лютого чоловік з мачете спробував напасти на солдатів, які охороняють вхід до Лувру.

Нападник, 29-річний Абдулла Хамамі, отримав важке вогнепальне поранення.

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