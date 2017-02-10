Влада Франції заявила про запобігання теракту в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У результаті антитерористичних рейдів французької поліції в місті Монпельє на півдні країни були затримані троє чоловіків і 16-річна дівчина, один із затриманих, імовірно, збирався стати смертником, організувавши напад в Парижі. Про це заявила французька влада, передає УНН з посиланням на ВВС.
Вказано, що у затриманих виявили вибухові речовини домашнього виготовлення, а саме трипероксід триацетону, який має велику руйнівну силу.
Така ж вибухівка використовувалася під час паризьких атак 2015 року, вона пішла на виготовлення поясів смертників.
Жертвами терактів в листопаді 2015 року стали 130 людей, більше 350 були поранені.
У грудні 2016 року року парламент проголосував за впродовження режиму надзвичайного положення в країні до 15 липня 2017 року.
На початку лютого чоловік з мачете спробував напасти на солдатів, які охороняють вхід до Лувру.
Нападник, 29-річний Абдулла Хамамі, отримав важке вогнепальне поранення.