Власти Франции рекомендовали СМИ не писать о содержании документов штаба Э.Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Французский Национальная совет призвал средства массовой информации не освещать содержание документов штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона, которые в результате хакерских атак были выложены в сеть. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета, передает УНН.
Согласно сообщению, Национальный совет обращает внимание средств массовой информации на обязанности, которые они должны выполнять и призывает представителей СМИ, в частности вебсайты, не сообщать о содержании непроверенных данных и напоминает, что распространение неправдивой информации подпадает под действие закона, в частности, уголовного права.
Также сообщается, что Национальный совет в субботу соберется на внеочередное заседание в связи с утечкой документов штаба Э.Макрона.
Напомним, во Франции кандидат на пост президента страны, Эмманюэль Макрон, стал жертвой "массированной и скоординированной" хакерской атаки. Были украдены подлинные документы Э.Макрона, которые, вместе с поддельными, были опубликованы в интернете.