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Влада Франції рекомендувала ЗМІ не писати про зміст документів штабу Е.Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Французька Національна рада закликала засоби масової інформації не висвітлювати зміст документів штабу кандидата у президенти Еммануеля Макрона, які внаслідок хакерських атак були викладені в мережі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради, передає УНН.

Влада Франції рекомендувала ЗМІ не писати про зміст документів штабу Е.Макрона

Згідно з повідомленням, Національна рада звертає увагу засобів масової інформації на обов’язки, які вони повинні виконувати і закликає представників ЗМІ, зокрема вебсайтів, не повідомляти про зміст неперевірених даних і нагадує, що поширення неправдивої інформації підпадає під дію закону, зокрема, кримінального права.

Також повідомляється, що Національна рада у суботу збереться на позачергове засідання у зв’язку з витоком документів штабу Е.Макрона.

Нагадаємо, у Франції кандидат на посаду президента країни, Емманюель Макрон, став жертвою “масованої і скоординованої” хакерської атаки. Були вкрадені справжні документи Е.Макрона, які, разом з підробленими, були опубліковані в інтернеті.

 

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