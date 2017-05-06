Влада Франції рекомендувала ЗМІ не писати про зміст документів штабу Е.Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Французька Національна рада закликала засоби масової інформації не висвітлювати зміст документів штабу кандидата у президенти Еммануеля Макрона, які внаслідок хакерських атак були викладені в мережі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради, передає УНН.
Згідно з повідомленням, Національна рада звертає увагу засобів масової інформації на обов’язки, які вони повинні виконувати і закликає представників ЗМІ, зокрема вебсайтів, не повідомляти про зміст неперевірених даних і нагадує, що поширення неправдивої інформації підпадає під дію закону, зокрема, кримінального права.
Також повідомляється, що Національна рада у суботу збереться на позачергове засідання у зв’язку з витоком документів штабу Е.Макрона.
Нагадаємо, у Франції кандидат на посаду президента країни, Емманюель Макрон, став жертвою “масованої і скоординованої” хакерської атаки. Були вкрадені справжні документи Е.Макрона, які, разом з підробленими, були опубліковані в інтернеті.