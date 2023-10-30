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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Во Франции начнут процедуру депортации россиян, подозреваемых в приверженности к радикальному исламу - росСМИ

Киев • УНН

 • 46322 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Власти Франции якобы начнут процедуру депортации 39 россиян, которые соответственно подозрениям, имеют отношение к радикальному исламу. Об этом пишут росСМИ, сообщает УНН.

Во Франции начнут процедуру депортации россиян, подозреваемых в приверженности к радикальному исламу - росСМИ

Цитата

«Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, которых подозревают в приверженности радикальному исламу, ждут согласия рф их принять - глава МВД», - сообщают информагентства страны-агрессора.

Следует отметить, еще на прошлой неделе появилась информация, что французские министры намерены депортировать иностранцев, которых считают опасными.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел, заявил, что Франция депортирует иностранцев, которых сочтет угрозой, не дожидаясь, пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит их апелляции.

Дополнение

Также УНН сообщил, что французский суд выдвинул обвинения двум мужчинам, проживающим в парижском регионе, и, предположительно, связаными с нападением, в результате которого недавно были убиты два шведских футбольных болельщика в Брюсселе.

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