Напад на футбольних вболівальників у Брюсселі: суд висунув звинувачення двом підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Франції суд висунув звинувачення двом чоловікам, які проживають у паризькому регіоні та, імовірно, пов’язані нападом, в результаті якого нещодавно було вбито двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Агентство France-Presse.
Деталі
Суддя висунув звинувачення двом чоловікам у створенні терористичної злочинної групи та співучасті у вбивстві, пов'язаному з терористичною змовою. Йдеться про зв’язок з вбивством двох шведських футбольних уболівальників 16 жовтня у Брюсселі. Обидва підозрювані тунісці, їм близько сорока і близько п'ятдесяти років, додали джерела, близькі до справи. Чоловік років сорока, який «прожив у Франції майже двадцять років», «офіційно заперечує» звинувачення, повідомляє французьке видання Lunion.
Контекст
Абдесалем Лассуед, радикально налаштований 45-річний тунісець, застрелив уболівальників перед міжнародним футбольним матчем Бельгія-Швеція 16 жовтня, а сам був смертельно поранений під час поліцейської операції після цього.
Французька прокуратура розпочала розслідування підозрюваної "злочинної терористичної змови" після отримання інформації про справу від бельгійського правосуддя. Наразі розслідування продовжує з'ясовувати зв'язки підозрюваних з Абдесалем Лассуедом.
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