Нападение на футбольных болельщиков в Брюсселе: суд предъявил обвинения двум подозреваемым
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Во Франции суд предъявил обвинения двум мужчинам, которые проживают в парижском регионе и, вероятно, связаны с нападением, в результате которого недавно были убиты двое шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство France-Presse.
Детали
Судья предъявил обвинение двум мужчинам в создании террористической преступной группы и соучастии в убийстве, связанном с террористическим заговором. Речь идет о связи с убийством двух шведских футбольных болельщиков 16 октября в Брюсселе. Оба подозреваемых тунисцы, им около сорока и около пятидесяти лет, добавили источники, близкие к делу. Мужчина лет сорока, который «прожил во Франции почти двадцать лет», «официально отрицает» обвинения, сообщает французское издание Lunion.
Контекст
Абдесалем Лассуэд, радикально настроенный 45-летний тунисец, застрелил болельщиков перед международным футбольным матчем Бельгия-Швеция 16 октября, а сам был смертельно ранен во время полицейской операции после этого.
Французская прокуратура начала расследование подозреваемого "преступного террористического сговора" после получения информации о деле от бельгийского правосудия. В настоящее время расследование продолжает выяснять связи подозреваемых с Абдесалем Лассуэдом.
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